Россияне стали в три раза чаще покупать iPhone на Авито

Даже подержанные iPhone пользовались высоким спросом, их средняя цена составляла 21 000 рублей ($286).

Эта тенденция наблюдалась и в «Юле», где на долю iPhone пришлось 39,6% продаж. На втором и третьем местах в рейтинге оказались Samsung и Xiaomi соответственно.

Однако традиционные ритейлеры в России отметили снижение продаж iPhone в физических магазинах. По данным «М.Видео-Эльдорадо», Apple опустилась с третьего на четвертое место по продажам в штуках, но сохранила лидерство в денежном выражении.