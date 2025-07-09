Россияне всех возрастов стали меньше звонить по телефону

Молодежь 14-24 лет больше всего отказалась от звонков — их голосовой трафик упал на 17%, а интернет-трафик вырос на 11%. Похожая ситуация у людей 25-35 лет: звонков стало меньше на 13%, а интернет-трафик вырос на 14%.

Интересно, что и старшее поколение 56+ активно осваивает мессенджеры — голосовые звонки у них сократились на 12%, а интернет-трафик вырос на 21%.