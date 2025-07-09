Россияне всех возрастов стали меньше звонить по телефону

Россияне всех возрастов стали меньше звонить по телефонуИ переходят на мессенджеры
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Молодежь 14-24 лет больше всего отказалась от звонков — их голосовой трафик упал на 17%, а интернет-трафик вырос на 11%. Похожая ситуация у людей 25-35 лет: звонков стало меньше на 13%, а интернет-трафик вырос на 14%.
Интересно, что и старшее поколение 56+ активно осваивает мессенджеры — голосовые звонки у них сократились на 12%, а интернет-трафик вырос на 21%.
Пользователи 36-45 лет ведут себя более консервативно — звонков стало меньше на 7%, а интернет-трафик вырос на 16%. В мессенджерах россияне предпочитают видеозвонки. Самые популярные способы — WhatsApp, Telegram и FaceTime.
Также Yota выяснила регионы, где люди чаще остаются “верны” телефонным звонкам. В топ-5 вошли Забайкальский край, Тыва, Новгородская, Кировская и Мурманская области.