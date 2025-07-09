Телефоны
Опубликовано 09 июля 2025, 19:23
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Россияне всех возрастов стали меньше звонить по телефону

И переходят на мессенджеры
Россияне все реже звонят по телефону и все чаще общаются через мессенджеры, выяснили аналитики Yota. За последний год среднее количество звонков на одного пользователя снизилось на 12%, а использование мобильного интернета выросло на 15%.
Россияне всех возрастов стали меньше звонить по телефону

© Ferra.ru

Молодежь 14-24 лет больше всего отказалась от звонков — их голосовой трафик упал на 17%, а интернет-трафик вырос на 11%. Похожая ситуация у людей 25-35 лет: звонков стало меньше на 13%, а интернет-трафик вырос на 14%.

Интересно, что и старшее поколение 56+ активно осваивает мессенджеры — голосовые звонки у них сократились на 12%, а интернет-трафик вырос на 21%.

Россияне всех возрастов стали меньше звонить по телефону

© Yota

Пользователи 36-45 лет ведут себя более консервативно — звонков стало меньше на 7%, а интернет-трафик вырос на 16%. В мессенджерах россияне предпочитают видеозвонки. Самые популярные способы — WhatsApp, Telegram и FaceTime.

Также Yota выяснила регионы, где люди чаще остаются “верны” телефонным звонкам. В топ-5 вошли Забайкальский край, Тыва, Новгородская, Кировская и Мурманская области.

Источник:Yota
Автор:Максим Многословный
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