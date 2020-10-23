Россияне выбрали iPhone за 100 тысяч рублей вместо более дешёвого

По данным «Связного», 80% от предварительных заявок пришлось на iPhone 12 Pro. Больше всего россиянам понравился смартфон в синем цвете с 256 ГБ памяти. Что касается iPhone 12, то здесь более популярен тоже синий цвет, а ещё объём памяти 128 ГБ.

Также в «Связном» рассказали, что на все новые смартфоны Apple действует рассрочка от 800 рублей в месяц. Более 20% предварительных заявок оформлено именно таким способом.

Напомним, некоторые продавцы электроники сообщили сегодня, что количество предзаказов на новые iPhone 12 превысило число заявок на iPhone 11 в прошлом году.