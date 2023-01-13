Россияне выбрали лучшие модели смартфонов и другой бытовой техники

Например, в номинации «Открытие года» лидером стал узбекский бренд бытовой техники Artel. За ним следуют производитель игровой компьютерной техники Thunderobot от Haier Group, турецкий бренд Grundig.

Среди флагманских Android-смартфонов лучшим назвали Xiaomi 12X. В топ-3 также входят Poco F4 GT и realme GT NEO 3T. Среди смартфонов стоимостью до 30 000 рублей предпочтение отдали Redmi Note 11S, а также realme 10 и Samsung Galaxy A33.

Что касается часов, то россиянам нравятся Apple Watch Series 8, Samsung Galaxy Watch 5, Huawei Watch GT 3 Pro. В категории ноутбуков победил Thunderobot 911 Air D. В топ-3 также есть Honor MagicBook 16 и ASUS Vivobook M513UA-L1553W.

Среди стиральных машин до 40 000 рублей россияне голосовали за китайскую Haier HW70-BP12969A, турецкую Beko WSPE7H616W и Gorenje W1NHEI74SAS. В сегменте телевизоров до 30 000 рублей — Hisense 50A6BG и Haier 43 Smart TV MX, а также 43-дюймовая модель Яндекса.