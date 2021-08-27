Россиянин отсудил у Apple деньги за утопленный iPhone

Шалин обратился в сервисный центр компании Apple «Мобильный телекоммуникационный сервис» («МТ сервис»). Там ему сказали, что не могут заменить устройство по гарантии, так как пользователь нарушил правила эксплуатации смартфона. Мужчине посоветовали обратиться в «Эппл Рус».

Сообщается, что сломанный iPhone Шалину так и не вернули. В итоге мужчина обратился в суд с требованием взыскать с «Эппл Рус» стоимость Apple iPhone 11 Pro Max, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Суд частично удовлетворил эти требования. «Эппл Рус» подавала аппеляцию, но её не удовлетворили.

Дело в том, что Apple в своей рекламе говорила, что iPhone 11 Pro Max защищён по стандарту IP68, то есть может находиться в воде на глубине до четырёх метров в течение 30 минут. Истец утверждал, что смартфон пробыл в бассейне 15 секунд.