Россиянин рассказал, как «М.Видео» продала оплаченный им iPhone другому лицу

Мужчина сообщил, что его компания решила купить iPhone 13 Pro. Она выписала в «М.Видео» счёт и получила подтверждение, что товар зарезервирован. После оплаты магазин подтвердил заказ и назначил доставку. Позже мужчина поступило SMS, в котором были обозначены сроки доставки. Однако курьер ему так и не позвонил.

Автор поста утверждает, что не получил свой заказ и потому связался с корпоративным отделом «М.Видео». Там ему сказали, что телефон за ним больше не зарезервирован, так как на локальных складах его нет. Менеджер не смогла объяснить, куда делся зарезервированный и оплаченный смартфон.

Мужчина предположил, что iPhone просто продали другому, так как в день оформления заказа товар был на складе. Компания автора пишет досудебную претензию в адрес магазина.