Россиянин рассказал о «чудесном воскрешении» смартфона Xiaomi через полгода после утопления

По словам мужчины, в июле прошлого года он уронил смартфон в воду. Устройство после изъятия из воды проработало ещё полминуты. После этого оно не реагировало на нажатие кнопок, на зарядку. Мужчина просто положил «утопленника» в ящик с хламом.

На днях он проснулся о того, что услышал, как в квартире играет давно забытая мелодия. Пользователь в итоге обнаружил, что звучит будильник на Xiaomi Redmi Note 9 Pro, который вдруг оказался рабочим. Этот будильник мужчина устанавливал 21 июля.

Пользователь утверждает, что смартфон сейчас полностью рабочий. После включения он начал обновлять приложения. Мужчина удивлён и не понимает, как это произошло.