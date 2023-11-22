Россиянин сделал из своего старого смартфона сервер для Telegram-бота

В статье рассказывается о настройке среды, установке Webmin для удобного веб-администрирования и даже о создании веб-сервера с поддержкой Lighttpd и PHP 8.1.

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Telegram, кстати, недавно был оштрафован на 4 млн рублей Таганским судом Москвы. Штраф наложен за неудаление информации, которую власти считают недостоверной о деятельности Российской армии во время специальной военной операции на Украине. Отметим, что произошедшее — не первый случай, когда Telegram сталкивается с подобными обвинениями.