Рост выручки Apple показала только одна категория устройств. Угадайте, какая

Вот основные цифры, согласно оценкам Refinitiv:

Доход на акцию: $1,20 против $1,16, снижение на 8% по сравнению с прошлым годом.

Выручка: $83 млрд против $82,81 млрд, рост на 2% по сравнению с прошлым годом.

Выручка от продажи iPhone: $40,67 млрд против $38,33 млрд, рост на 3% в годовом исчислении

Доход от услуг: $19,60 млрд против $19,70 млрд по прогнозам, рост на 12% по сравнению с прошлым годом

Доход от продажи других продуктов: $8,08 млрд против $8,86 млрд по прогнозам, снижение на 8% по сравнению с прошлым годом

Доход от продаж компьютеров Mac: $7,38 млрд против $8,70 млрд, снижение на 10% за год

Доход от продаж iPad: $7,22 млрд против $6,94 млрд по прогнозам, снижение на 2% по сравнению с прошлым годом.

"Что касается прогноза в целом, мы ожидаем, что в сентябрьском квартале выручка ускорится, несмотря на то, что наблюдаются некоторые очаги мягкости", - сказал генеральный директор Apple Тим Кук в интервью CNBC.

Производители техники сигнализируют о замедлении спроса на смартфоны и ПК по всему миру, поскольку потребители борются с опасениями рецессии и высокой инфляцией. Слабый рост Apple может свидетельствовать о том, что индустрия потребительской электроники - включая таких лидеров, как Apple - движется к периоду медленного роста или его отсутствия. Кук сообщил CNBC, что компания наблюдает инфляцию, но будет продолжать делать инвестиции.