Ростелеком предупредил о юридической опасности создания «российского Android»

По данным издания, на одном из последних совещаний по проекту (присутствовали представители «Сбера», «Яндекса», «Ростелекома» и ГК «Астра») был поднят вопрос о том, что при загрузке кода AOSP клиент подписывает лицензионное соглашение, где оговорены правовые обязательства, в том числе экспортные ограничения со стороны США. Это может создать препятствия для разработки и использования российского Android и приложений для него.

Наиболее обеспокоен этим вопросом «Ростелеком», который разрабатывает ОС «Аврора» — альтернативу AOSP без системной платформы GMS. Компания заказала у американской юридической фирмы заключение о правовых рисках и подтвердила их наличие.

В «Сбере» заявили, что участвуют в процессе обсуждения проекта и считают, что наиболее оптимальным решением будет создание российского Android на базе AOSP.