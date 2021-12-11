Ростелеком распродаёт смартфон Honor с сервисами Google и NFC дешевле 10 тысяч рублей

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Ростелеком распродаёт смартфон Honor с сервисами Google и NFC дешевле 10 тысяч рублейHonor 20E
Ростелеком устроил распродажу смартфона Honor 20E в версии 4 ГБ + 64 ГБ. Вместо 13 990 рублей устройство стоит теперь 9 990 рублей.
На сайте Ростелекома достаточно добавить товар в корзину — скидка к нему уже применена. Нужно лишь оформить заказ. Обратите внимание, что вся информация актуальна на момент публикации новости. Мы проверили наличие товара в Москве и Санкт-Петербурге. Другие регионы стоить проверить самостоятельно. Кроме того, товар может закончиться.
Смартфон оснашён экраном диагональю 6.21 дюйма, аккумулятором ёмкостью 3400 мАч, фирменным процессором Kirin 710F. У Honor 20E есть модуль NFC для бесконтактной оплаты. Компания привезла этот смартфон в Россию в 2020 году с Google-сервисами на борту.
Источник: Ростелеком