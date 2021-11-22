Ростелеком запустил крупную распродажу смартфонов и чехлов

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Ростелеком запустил крупную распродажу смартфонов и чехловСкидки до 95%
В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru началась распродажа в честь «Чёрной пятницы». Она продлится до 30 ноября. В её рамках можно купить со скидками смартфоны и аксессуары для них. Последние могут продаваться на 95% дешевле.
Как пишет «Ростелеком» в пресс-релизе, скидки распространяются на устройства марок Xiaomi, Samsung, Honor, Huawei, ZTE, Apple, Realme. Например, iPhone 12 с объёмом памяти 128 ГБ можно купить с 20-процентной скидкой за 66 390 рублей вместо 84 990. Смартфон Xiaomi Mi 10T в конфигурации 8 ГБ + 128 ГБ можно купить со скидкой 22%.
Чехлы же для разных смартфонов можно купить за 60 рублей. Все предложения акции стоит смотреть по этой ссылке.