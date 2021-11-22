Ростелеком запустил крупную распродажу смартфонов и чехлов

Как пишет «Ростелеком» в пресс-релизе, скидки распространяются на устройства марок Xiaomi, Samsung, Honor, Huawei, ZTE, Apple, Realme. Например, iPhone 12 с объёмом памяти 128 ГБ можно купить с 20-процентной скидкой за 66 390 рублей вместо 84 990. Смартфон Xiaomi Mi 10T в конфигурации 8 ГБ + 128 ГБ можно купить со скидкой 22%.

Чехлы же для разных смартфонов можно купить за 60 рублей. Все предложения акции стоит смотреть по этой ссылке.