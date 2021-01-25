Ростелеком запустил распродажу смартфонов с хорошими скидками

В пресс-релизе Ростелекома указано, что скидки распространяются на популярные модели смартфонов ведущих производителей. Акция продлится до 31 января. Адреса салонов связи Ростелекома, которые в ней участвуют, можно посмотреть по этой ссылке.

Модель Samsung Galaxy A51 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти на распродаже можно купить за 17 990 рублей вместо 21 490 рублей. Xiaomi Redmi Note 8T с 64 ГБ памяти получил скидку в 2000 рублей и теперь стоит 13 990 рублей. Другие предложения акции можно посмотреть тут.