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Ростелеком запустил распродажу смартфонов с хорошими скидками
Скидки получили бюджетные модели Samsung и Redmi
В салонах связи Ростелекома и интернет-магазине shop.rt.ru началась распродажа смартфонов с хорошими скидками — как утверждается, до 60%. Акция проходит под названием «Киберпонедельник-2021».
В пресс-релизе Ростелекома указано, что скидки распространяются на популярные модели смартфонов ведущих производителей. Акция продлится до 31 января. Адреса салонов связи Ростелекома, которые в ней участвуют, можно посмотреть по этой ссылке.
Модель Samsung Galaxy A51 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти на распродаже можно купить за 17 990 рублей вместо 21 490 рублей. Xiaomi Redmi Note 8T с 64 ГБ памяти получил скидку в 2000 рублей и теперь стоит 13 990 рублей. Другие предложения акции можно посмотреть тут.