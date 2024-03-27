Rozetked назвали лучшие смартфоны по качеству камеры в 2024 г.Всего сравнивались четыре устройства
Ультраширик гораздо лучше работает с геометрией лица на Oppo по сравнению с iPhone. У остальных же смартфоном получились артефакты на лице и посредственное качество фото.
На основную камеру лучше фотографируют людей Vivo и iPhone. А вот хуже всего получились снимки на Pixel и Samsung.
С портретными фото справляются лучше остальных Vivo и Samsung. Причём первый становится явным лидером.
Ночью по детализации в лидерах оказываются Oppo, Vivo, Pixel. Лучше других справились с обработкой первые два устройства.
При 2-кратном увеличении наиболее качественные снимки делают Vivo и Pixel. Только на Pixel больше артефактов.
Телевик в ночное время выдаёт лучшее фото по детализации на Vivo. Oppo стал лидером по детализации в селфи-снимках.
Вывод
Примерно одинаково снимали Xiaomi 14 Ultra (секретный смартфон) и Vivo X100 Pro, и им достаётся первое и второе место. Третье место было у Oppo Find X7 Ultra. На четвёртом и пятом местах расположились Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro Max, а на последнем — Samsung Galaxy S24 Ultra.