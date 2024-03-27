Rozetked назвали лучшие смартфоны по качеству камеры в 2024 г.

Ультраширик гораздо лучше работает с геометрией лица на Oppo по сравнению с iPhone. У остальных же смартфоном получились артефакты на лице и посредственное качество фото.

На основную камеру лучше фотографируют людей Vivo и iPhone. А вот хуже всего получились снимки на Pixel и Samsung.

С портретными фото справляются лучше остальных Vivo и Samsung. Причём первый становится явным лидером.

Ночью по детализации в лидерах оказываются Oppo, Vivo, Pixel. Лучше других справились с обработкой первые два устройства.