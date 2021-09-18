Розовую версию iPhone 13 раскупили менее чем за три минуты

Apple, впрочем, довольно быстро пополнила запасы магазина. Сообщается также, что розовая версия iPhone 13 чаще всего встречалась в запросах на сайте. Издание Gizchina предполагает, что такой расцветкой больше всего заинтересовались молодёжь и женщины.

Недавно стало известно, что поставки iPhone 13 Pro по предварительным заказам задерживаются на месяц. В России старт предзаказов намечен на 22 сентября. Цены на iPhone 13 начинаются с 79 990 рублей — это комплектация со 128 ГБ памяти.