Розовую версию iPhone 13 раскупили менее чем за три минуты

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Розовую версию iPhone 13 раскупили менее чем за три минутыЛюдей привлекает необычный цвет
Первые предварительные продажи серии iPhone 13 начались 17 сентября. Стало известно, что розовая версия смартфона наиболее популярна. По последним данным, на официальной платформе Tmall она была раскуплена менее чем за три минуты.
Apple, впрочем, довольно быстро пополнила запасы магазина. Сообщается также, что розовая версия iPhone 13 чаще всего встречалась в запросах на сайте. Издание Gizchina предполагает, что такой расцветкой больше всего заинтересовались молодёжь и женщины.
Недавно стало известно, что поставки iPhone 13 Pro по предварительным заказам задерживаются на месяц. В России старт предзаказов намечен на 22 сентября. Цены на iPhone 13 начинаются с 79 990 рублей — это комплектация со 128 ГБ памяти.