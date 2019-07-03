Руководство Xiaomi заявило о завышенных требованиях со стороны пользователей

В соцсети Weibo китайцы кинулись спрашивать у представителей Xiaomi, почему новый смартфон компании не получил разрешение Full HD+. Ответил один из топ-менеджеров Ван Тен Томасу (Wang Teng Thomas).

По его словам, Xiaomi много лет стремилась содействовать популяризации флагманов. А у потребителей сформировались завышенные ожидания и высокие требования к продуктам компании.

Приносить извинения разочарованным пользователям представитель Xiaomi не стал, но поблагодарил их за внимание. Впрочем, может потребителям, и правда, не стоило уличать новый смартфон в плохих характеристиках, ведь стоит он очень недорого — меньше $200 (около 12 600 рублей).