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Сегодня 20:28

Руководство Xiaomi заявило о завышенных требованиях со стороны пользователей

Они раскритиковали новый смартфон
Вчера Xiaomi представила смартфоны новой линейки «для молодёжи» CC9 и CC9e. Пользователи уже нашли, к чему придраться. В частности, им не понравилось разрешение экрана HD+ у младшей модели. Топ-менеджер компании на это заявил, что пользователи слишком многого ожидают.

В соцсети Weibo китайцы кинулись спрашивать у представителей Xiaomi, почему новый смартфон компании не получил разрешение Full HD+. Ответил один из топ-менеджеров Ван Тен Томасу (Wang Teng Thomas).

По его словам, Xiaomi много лет стремилась содействовать популяризации флагманов. А у потребителей сформировались завышенные ожидания и высокие требования к продуктам компании.

Приносить извинения разочарованным пользователям представитель Xiaomi не стал, но поблагодарил их за внимание. Впрочем, может потребителям, и правда, не стоило уличать новый смартфон в плохих характеристиках, ведь стоит он очень недорого — меньше $200 (около 12 600 рублей).

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