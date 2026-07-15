Рынку смартфонов поплохело, но Apple и Samsung чувствуют себя отлично

Samsung остаётся крупнейшим производителем с долей 22% (год назад было 20%). Apple-доля выросла с 16% до 20%.

Apple, по словам аналитиков, во многом обязана успехом модели iPhone 17. Samsung, в свою очередь, выиграла от удачного графика выпуска. Galaxy S26 вышли чуть позже обычного, что совпало с «высоким спросом как на дорогие, так и на доступные устройства».

Даже в непростой рыночной ситуации крупнейшие бренды всё равно остаются в выигрыше.