Опубликовано 15 июля 2026, 07:011 мин.
Рынку смартфонов поплохело, но Apple и Samsung чувствуют себя отлично«Укрепляют свои позиции», как говорится
По данным аналитиков Omdia, во втором квартале этого года мировые поставки смартфонов снизились на 4%. При этом лидеры рынка, Apple и Samsung, не только удержались, но и увеличили свою долю.
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Samsung остаётся крупнейшим производителем с долей 22% (год назад было 20%). Apple-доля выросла с 16% до 20%.
Apple, по словам аналитиков, во многом обязана успехом модели iPhone 17. Samsung, в свою очередь, выиграла от удачного графика выпуска. Galaxy S26 вышли чуть позже обычного, что совпало с «высоким спросом как на дорогие, так и на доступные устройства».
Даже в непростой рыночной ситуации крупнейшие бренды всё равно остаются в выигрыше.