Рынок смартфонов показал самый большой спад в истории, но на нём есть два лидера

Об этом сообщают аналитики Canalys, Counterpoint и Omdia. В одном только Китае поставки смартфонов за квартал упали на 18-27% — по сравнению с годом ранее.

Во всём мире же поставки снизились примерно на 13-16%. Самые крупные производители остались всё те же — Samsung, Huawei и Apple. Однако Samsung и Huawei показали падение на 17-18% по сравнению с предыдущим годом. У Apple показали снизились на 5-12%.

Зато есть два производителя, которые не только не снизили показатели, но и смогли нарастить их. Так лидерами стали Xiaomi и Realme. У первой компании поставки увеличились на 7-9%. У второй — аж на 88%. Стоит отметить, что это совокупные данные, основанные на нескольких аналитических отчётах. У разных исследовательских компаний цифры могут разниться.