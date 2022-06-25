​​С 0 до 100% за 12 минут: к выходу готовится флагманский смартфон iQOO 10 Pro

Помимо этого, флагман серии iQOO 10 получит топовый на данный момент процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ещё известно, что в смартфоне будет использоваться экран с частотой обновления 120 Гц, а также 50-мегапиксельная основная камера.

Китайский инсайдер Digital Chat Station также сообщил, что Vivo выпустит зарядные устройства 20 В/10 А мощностью 200 Вт. Очевидно, они будут совместимы с iQOO 10 Pro, и, похоже, пока только с ним одним.