С 2017 года рынок потерял около 500 брендов смартфонов

Это означает уход с рынка почти 500 брендов, включая такие известные имена, как Microsoft Lumia, BlackBerry и LG. Большинство ушедших брендов принадлежат местным производителям на таких ключевых рынках, как Индия, Китай, Ближний Восток, Африка и Япония. Такие бренды, как Micromax, Intex, Karbonn из Индии, Meizu, Coolpad и Gionee из Китая, больше не выпускаются.

Снижению популярности небольших марок смартфонов способствовало несколько факторов, в том числе более длительные циклы замены, растущий рынок восстановленных моделей, проблемы с цепочками поставок и технологический прогресс.

Эти проблемы сильнее ударили по небольшим игрокам из-за ограниченности их ресурсов и возможностей масштабирования по сравнению с крупными производителями, такими как Samsung и Apple.