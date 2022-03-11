С чем сравним по производительности фирменный процессор Huawei для удешевлённых флагманов

Сообщается, что это была модель Mate 40E Pro 5G. Если судить по результату бенчмарка, то она очень близка по производительности к смартфонам на Dimensity 1200. Среднее значение в одноядерном тесте составляет около 900, а в многоядерном — около 2800. Это хорошие результаты.

По сути, Kirin 9000L — это слегка урезанная версия исходных чипсетов Kirin 9000 и 9000E с немного сниженной пиковой тактовой частотой 2,86 ГГц (по сравнению с частотой 3,13 ГГц). Его графический процессор также менее мощный: Mali-G78 имеет 18 ядер, в отличие от 24 и 22 ядер у Kirin 9000 и Kirin 9000E соответственно.

Huawei Mate 40E Pro 5G уже поступил в продажу в Китае в прошлом месяце.