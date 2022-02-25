С этим приложением фотки на Samsung Galaxy S22 будут выглядеть особенно эффектно

Новое приложение для камеры Expert RAW от Samsung наконец-то запущено для последних моделей Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Впервые приложение было запущено для Galaxy S21 Ultra в бета-версии Теперь, в стабильной версии 1.0.00.29, компания улучшила некоторые его функции. Основная цель приложения - расширить возможности встроенной камеры.

В приложении Expert RAW пользователи могут использовать линейный DNG 16-битный raw с расширенным динамическим диапазоном для получения более качественных снимков как в темной, так и в светлой области. Оно также поддерживает все объективы смартфонов серии Galaxy S22 - UW, широкоугольный, Tele 3x и Tele 10x. Она включает функции профессиональной съемки, такие как ISO, EV, выдержка, гистограмма, баланс белого и ручная фокусировка. Пользователи могут делать снимки формата JPEG без потерь, а также управлять функцией HDR.

Galaxy S21 Ultra получит стабильную версию приложения 7 марта, а Galaxy Z Fold 3 - где-то в апреле. Остальные поддерживаемые модели Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra и Z Fold 2 получат приложение в первой половине этого года.