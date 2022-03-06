С каким новым видом мошенничества столкнулись россияне

К счастью, операторы связи сообщают, что стараются оперативно обрабатывать нецелевые звонки так же, как и обычный голосовой спам и звонки мошенников. Но, не смотря на это, они советуют самим блокировать подобные номера, чтобы вас больше не беспокоили.