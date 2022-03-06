С каким новым видом мошенничества столкнулись россияне

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С каким новым видом мошенничества столкнулись россиянеК счастью, ситуация под контролем
В последнее время люди начали меньше сталкиваться с обычным телефонным мошенничеством, однако российские операторы связи предупредили граждан о новом виде кражи ваших средств, передает РИА новости.
Схема не самая замысловатая: злоумышленники звонят или отправляют SMS из-за рубежа и просят вас о помощи.
В последние дни мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь
Пресс-служба «МТС»
К счастью, операторы связи сообщают, что стараются оперативно обрабатывать нецелевые звонки так же, как и обычный голосовой спам и звонки мошенников. Но, не смотря на это, они советуют самим блокировать подобные номера, чтобы вас больше не беспокоили.
Источник: РИА новости