С ними вы будете выделяться из толпы в России: в DNS появились Pixel 6a, Pixel 6 и Nothing Phone (1)

К сожалению, для смартфонов Google пока указано, что их нет в наличии. Вероятно, товары появятся позже. А вот их стоимость уже написана: Pixel 6a стоит 29 999 рублей, а Pixel 6 — 38 999 рублей.

Что касается Nothing Phone (1), то его тоже нет в наличии, хотя Rozetked пишет, что DNS предлагал его купить с полной предоплатой. Цена смартфона составляет 52 999 рублей в версии 8 ГБ + 256 ГБ.