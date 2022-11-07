08:49, 07 ноября 2022
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С ними вы будете выделяться из толпы в России: в DNS появились Pixel 6a, Pixel 6 и Nothing Phone (1)Но пока товаров нет в наличии
Пользователи заметили, что в онлайн-каталоге магазина электроники DNS появились необычные для российского рынка смартфоны: Google Pixel 6a, Pixel 6 и Nothing Phone (1).
К сожалению, для смартфонов Google пока указано, что их нет в наличии. Вероятно, товары появятся позже. А вот их стоимость уже написана: Pixel 6a стоит 29 999 рублей, а Pixel 6 — 38 999 рублей.
Что касается Nothing Phone (1), то его тоже нет в наличии, хотя Rozetked пишет, что DNS предлагал его купить с полной предоплатой. Цена смартфона составляет 52 999 рублей в версии 8 ГБ + 256 ГБ.