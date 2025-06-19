С первым обновлением OnePlus 13s получил ИИ Google Gemini и удалённый доступ к ПК

Опубликовано 19 июня 2025, 15:091 мин.
С первым обновлением OnePlus 13s получил ИИ Google Gemini и удалённый доступ к ПКГде есть Windows
OnePlus начала выпуск обновления OxygenOS 15.0.2.302 для смартфонов OnePlus 13s. Обновление приносит новые функции, включая интеграцию с искусственным интеллектом Gemini и возможность управлять компьютером на Windows прямо с телефона.
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Теперь с помощью голосовых или текстовых команд Gemini может ставить будильники, проверять планы поездок и создавать заметки — без необходимости открывать разные приложения. Появилась функция «Save to Mind Space», которая позволяет сохранять всё, что вы видите на экране, в виде «воспоминаний». Приложение автоматически их обобщает и хранит для удобного доступа.
Также OnePlus 13s теперь может удалённо управлять вашим ПК на Windows и получать доступ к файлам — как в обновлении для OnePlus 12. Новьё также включает июньский патч безопасности Android 2025 года.