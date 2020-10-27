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Сегодня 15:39
С помощью нового iPhone 12 почистили яблоко
Такие у него острые грани
Новые iPhone 12 получили плоские грани: так Apple отдала дань памяти старым моделям iPhone 4. Понравилось это не всем. Вчера в сети появились жалобы владельцев iPhone 12 на то, что корпус устройств оставляет раны на коже рук. Сегодня в качестве доказательства тому, что грани корпуса смартфонов получились слишком острыми, один пользователь показал, как чистит айфоном яблоко.
Конечно, это сомнительный по качеству способ, если вы хотите получить красиво и ровно очищенное яблоко, но это работает. Смотрите сами:
Mydrivers
Если это выглядит, скорее, как хохма, то другие претензии к iPhone 12 уже более серьёзные. Например, люди жалуются, что с граней быстро слазит покрытие, а защитное стекло смартфонов легко царапается.