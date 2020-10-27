С помощью нового iPhone 12 почистили яблоко

Новые iPhone 12 получили плоские грани: так Apple отдала дань памяти старым моделям iPhone 4. Понравилось это не всем. Вчера в сети появились жалобы владельцев iPhone 12 на то, что корпус устройств оставляет раны на коже рук. Сегодня в качестве доказательства тому, что грани корпуса смартфонов получились слишком острыми, один пользователь показал, как чистит айфоном яблоко.