С последним обновлением iPhone 13 наконец начнут полноценно поддерживать 120 Гц

Пока iOS 15.4 находится на стадии беты. В новой версии операционной системы Apple, похоже, удалось устранить ошибку Core Animation, которая не позволяла анимации выходить за пределы 60 кадров в секунду.

Пока неясно, будут ли все приложения работать со 120 кадрами в секунду автоматически или разработчикам придётся повозиться с кодом, чтобы настроить это.

В iOS 15.4 также появились новые эмодзи, в том числе с беременным мужчиной.