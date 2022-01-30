С последним обновлением iPhone 13 наконец начнут полноценно поддерживать 120 Гц

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С последним обновлением iPhone 13 наконец начнут полноценно поддерживать 120 ГцВо всех приложениях
Последние iPhone 13 Pro и Pro Max получили дисплеи ProMotion с поддержкой частоты обновления до 120 Гц, однако лишь несколько приложений могут обеспечить этот показатель. В основном это системные приложения. Теперь же вместе с iOS 15.4, наконец, появляется поддержка 120 Гц во всех приложениях на айфонах.
Пока iOS 15.4 находится на стадии беты. В новой версии операционной системы Apple, похоже, удалось устранить ошибку Core Animation, которая не позволяла анимации выходить за пределы 60 кадров в секунду.
Пока неясно, будут ли все приложения работать со 120 кадрами в секунду автоматически или разработчикам придётся повозиться с кодом, чтобы настроить это.
В iOS 15.4 также появились новые эмодзи, в том числе с беременным мужчиной.
Источник: GSMArena