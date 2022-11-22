С третьего раза получился хороший процессор: Snapdragon 8+ Gen1 наконец начал нормально тянуть игры

Вывод

Спустя примерно 15 минут тестирования игры Apex Legends смартфон 12S Ultra нагрелся до 39 градусов по Цельсию. И это мало.

По сравнению с конкурентами у чипа Snapdragon 8+ Gen 1 энергопотребление и средний FPS очень впечатляющие. Правда, по эффективности FPS на ватт процессор немного уступает Dimensity 8100: 15 против 16,2. Все замеры вы можете увидеть выше.