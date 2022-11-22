С третьего раза получился хороший процессор: Snapdragon 8+ Gen1 наконец начал нормально тянуть игры

С третьего раза получился хороший процессор: Snapdragon 8+ Gen1 наконец начал нормально тянуть игрыА вот Snapdragon 888 и 8 Gen1 для игр лучше не брать
В выпуске на YouTube-канале выяснили, какую производительность в играх способен обеспечить новый процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Оказалось, что он всё-таки лучше предшественника.
Ведущий канала Golden Reviewer в одном из выпусков на YouTube проверил, как в игре Apex Legends Mobile ведёт себя Xiaomi 12S Ultra. Этот смартфон оснащён процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Запускалась эта игра на максимально возможных настройках графики (то есть с высоким пресетом) с 60 к/с.
Вывод
Спустя примерно 15 минут тестирования игры Apex Legends смартфон 12S Ultra нагрелся до 39 градусов по Цельсию. И это мало.
По сравнению с конкурентами у чипа Snapdragon 8+ Gen 1 энергопотребление и средний FPS очень впечатляющие. Правда, по эффективности FPS на ватт процессор немного уступает Dimensity 8100: 15 против 16,2. Все замеры вы можете увидеть выше.