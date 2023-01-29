Самая дешёвая модель в новой линейке Samsung Galaxy S23 будет вдвое медленнее остальных

Согласно отчёту инсайдера Ice Universe, версия Galaxy S23 на 128 ГБ использует хранилище UFS 3.1, как в серии Galaxy S22. Оно медленнее, чем хранилище UFS 4.0, используемое в 256-ГБ версии Galaxy S23 и во всех вариантах Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra.

Хранилище UFS 3.1 имеет скорость последовательного чтения до 2100 Мбит/с и скорость последовательной записи до 1200 Мбит/с. Чипы UFS 4.0 могут достигать скорости последовательного чтения и записи до 4200 Мбит/с и 2800 Мбит/с соответственно. Это означает, что UFS 4.0 как минимум в два раза быстрее, чем UFS 3.1. То есть Galaxy S23 на 128 ГБ будет медленнее загружаться и открывать приложения.