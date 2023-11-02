SamMobile опубликовал качественные фото нового флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra в молочном цвете

На фотографиях представлен смартфон в молочном цвете, что позволяет рассмотреть его дизайн в мельчайших деталях.

На изображениях видно, что Galaxy S24 Ultra сохраняет черты дизайна предшественника, Galaxy S23 Ultra, но имеет ряд отличий. Металлическая рамка теперь выполнена из титана и имеет отделку под щетку.

Кнопки и верхняя часть стилуса S Pen стали менее закругленными. Смартфон получил плоский экран с легкими изгибами по краям, где стекло встречается с металлической рамкой. Стилус S Pen выполнен в том же цвете, что и сам смартфон. Динамик теперь не имеет решетчатого дизайна, вместо этого он получил отверстие, похожее на монетоприемник.