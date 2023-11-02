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07:02, 02 ноября 2023
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SamMobile опубликовал качественные фото нового флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra в молочном цвете

Выглядит очень симпатично

SamMobile, популярный ресурс, посвященный новостям о продукции Samsung, опубликовал высококачественные изображения предстоящего флагмана компании — Samsung Galaxy S24 Ultra.

На фотографиях представлен смартфон в молочном цвете, что позволяет рассмотреть его дизайн в мельчайших деталях.

На изображениях видно, что Galaxy S24 Ultra сохраняет черты дизайна предшественника, Galaxy S23 Ultra, но имеет ряд отличий. Металлическая рамка теперь выполнена из титана и имеет отделку под щетку.

Кнопки и верхняя часть стилуса S Pen стали менее закругленными. Смартфон получил плоский экран с легкими изгибами по краям, где стекло встречается с металлической рамкой. Стилус S Pen выполнен в том же цвете, что и сам смартфон. Динамик теперь не имеет решетчатого дизайна, вместо этого он получил отверстие, похожее на монетоприемник.

SamMobile опубликовал качественные фото нового флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra в молочном цвете
© SamMobile

На задней панели расположены четыре камеры, включая перископический объектив для телефото снимков.

Ожидается, что устройство будет представлено в январе 2024 года и получит ряд впечатляющих характеристик, включая новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенной памяти и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

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