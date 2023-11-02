SamMobile опубликовал качественные фото нового флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra в молочном цвете

SamMobile опубликовал качественные фото нового флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra в молочном цветеВыглядит очень симпатично
SamMobile, популярный ресурс, посвященный новостям о продукции Samsung, опубликовал высококачественные изображения предстоящего флагмана компании — Samsung Galaxy S24 Ultra.
На фотографиях представлен смартфон в молочном цвете, что позволяет рассмотреть его дизайн в мельчайших деталях.
На изображениях видно, что Galaxy S24 Ultra сохраняет черты дизайна предшественника, Galaxy S23 Ultra, но имеет ряд отличий. Металлическая рамка теперь выполнена из титана и имеет отделку под щетку.
Кнопки и верхняя часть стилуса S Pen стали менее закругленными. Смартфон получил плоский экран с легкими изгибами по краям, где стекло встречается с металлической рамкой. Стилус S Pen выполнен в том же цвете, что и сам смартфон. Динамик теперь не имеет решетчатого дизайна, вместо этого он получил отверстие, похожее на монетоприемник.
На задней панели расположены четыре камеры, включая перископический объектив для телефото снимков.
Ожидается, что устройство будет представлено в январе 2024 года и получит ряд впечатляющих характеристик, включая новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенной памяти и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.