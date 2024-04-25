Samsung A24 и A25 оказались почти одинаковыми смартфонами по итогам сравнения

В комплекте с Galaxy A24 или А25 вы получите вместе со смартфоном только кабель. Оба смартфона сделаны из пластика, издалека выглядят они практически идентично. При этом корпус у А24 — глянцевый, у А25 — более матовый.

По дисплею разницы между смартфонами на первый взгляд практически нет. В действительности у А25 чуть больше частота обновления (120 Гц вместо 90 Гц). Яркость же в обоих случаях заявлена 1000 нит.

Samsung A24 4G работает на процессоре Helio G99 (6/8 ГБ ОЗУ), А25 — на Exynos 1280 (6/8 ГБ ОЗУ). Оба аппарата шустрые, как рабочие лошадки они подойдут всем. В играх же лучше себя показывает версия А24.