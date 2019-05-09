Samsung анонсировала мобильную камеру с разрешением 64 Мп

Свой новый датчик Samsung назвала 64Mp ISOCELL Bright GW1. Он продолжает серию датчиков с пикселями размером 0,8 мкм. Новинка обладает технологией Tetracell, которая группирует пиксели в четвёрки, что позволяет захватывать больше света. Это делает съёмку при слабом освещении более качественной.
Вторая фишка датчика — поддержка технологии real-time high dynamic range (HDR), позволяющей расширить динамический диапазон до 100 дБ. Это близко к тому, что видит глаз человека — 120 дБ, и почти в два раза больше показателей других современных датчиков (60 дБ). То есть, новинка от Samsung сможет лучше передавать яркость объектов.
Помимо этого, датчик поддерживает систему Super PD, благодаря которой запись роликов в разрешении Full HD может идти со скоростью 480 кадров в секунду.
Массовый выпуск новинки компания начнёт во второй половине года. Эксперты считают, что датчик может появиться уже в Galaxy Note 10.