Samsung анонсировала новый складной Galaxy Z Fold 2 с увеличенным экраном

Galaxy Z Fold 2 — это преемник прошлогоднего Galaxy Fold. Новая имеет более элегантный вид, благодаря тому, что фронтальная камера теперь располагается в небольшом вырезе в экране. Внешний дисплей смартфона стал полноразмерным — его диагональ достигает 6,2 дюйма. Теперь его гораздо удобнее использовать.

Главный экран тоже стал больше — его диагональ составляет 7,6 дюйма. Samsung уверяет, что использует самый инновационный дисплей в индустрии. Смартфон выйдет в двух цветах: чёрном и бронзовом.

Больше деталей о Galaxy Z Fold 2 компания Samsung раскроет 1 сентября.