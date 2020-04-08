Samsung анонсировала выпуск недорогих 5G-смартфонов

Уже завтра выйдут две модели — A01 и A51. Чуть позже появятся и Galaxy A51 5G, и A71 5G, и A11, и A21. То есть всего в серии будут шесть моделей.

Samsung намеревается покрыть новыми устройствами все ценовые сегменты. Самая дешёвая модель — Galaxy A01 — будет стоить $110 (около 8 тысяч рублей), а самая дорогая — Galaxy A71 5G — $600 (примерно 45 тысяч рублей). Ещё один 5G-смартфон в линейке Galaxy A51 5G оценён в $400 (около 30 тысяч рублей).

Сообщается, что A-серия 2020 года получила некоторые особенности дизайна флагманских смартфонов Galaxy S20. Самая «крутая» модель линейки Galaxy A71 5G получит 6,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon среднего уровня, от 6 до 8 ГБ оперативной памяти, большую батарею на 4500 мАч с быстрой зарядкой, а также камеру с датчиком на 64 Мп.

От самой дешёвой модели Galaxy A01 стоит ждать 13-мегапиксельную камеру, 5,7-дюймовый экран, аккумулятор на 3000 мАч, 2 ГБ оперативной памяти.

Про выпуск смартфонов в России информации пока нет.