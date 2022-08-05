Samsung без лишнего шума выпустила бюджетный смартфон Galaxy A23 5G. Что в нём нового

Изменения небольшие: новый чипсет для обеспечения возможности подключения 5G и сниженная до 60 Гц частота обновления экрана. Тестирование Geekbench показало, что в качестве процессора выступает Snapdragon 695. В Galaxy A23 (4G) был Snapdragon 680.

Смартфон может продаваться в вариантах 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью microSD до 1 ТБ. Устройство продаётся с Android 12 и OneUI 4.1 из коробки.

Дисплей Galaxy A23 5G представляет собой 6,6-дюймовую ЖК-панель с разрешением FHD+. Настройка задней камеры не изменилась: основной модуль на 50 Мп, а также 5-Мп сверхширокий и пара 2-Мп модулей — макро и датчик глубины. Аккумулятор по-прежнему имеет ёмкость 5000 мАч.

Прошлогодняя модель Galaxy A22 5G продавалась по цене 230 евро. Стоимость Galaxy A23 5G должна быть выше.