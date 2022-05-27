Samsung без шума выпустила новый бюджетный смартфон Galaxy M13

Габариты Galaxy M13 составляют 165,4 х 76,9 х 8,4 мм, а вес — около 192 граммов. Смартфон получил 6,6-дюймовый дисплей, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, основную систему камер с 50-мегапиксельным сенсором, 2-мегапиксельным макромодулем и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Galaxy M13 оснащён чипсетом Exynos 850 и 4 ГБ оперативной памяти. Питает смартфон аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.

Galaxy M13 скоро будет доступен в Европе. Ожидается, что южнокорейская компания назовёт цену в ближайшие дни. M13 выйдет в трёх цветах: тёмно-зелёном, оранжево-медном и светло-голубом.