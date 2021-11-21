Samsung будет использовать в смартфонах сразу три флагманских процессора

Ранее уже подтверждалось, что в Samsung Galaxy S22 будут применяться Snapdragon 8 Gen1 и Exynos 2200. Однако Dimensity 9000 Samsung сможет использовать в высококлассных устройствах только во второй половине года. То есть это процессор, скорее всего, не появится в серии Galaxy S22. Но мы можем увидеть этот чип и в других флагманских устройствах.

Таким образом, Samsung будет единственным Android-производителем, который будет использовать три флагманских процессора. Большинство компаний ограничатся Snapdragon 8 Gen1 и MediaTek Dimensity 9000.