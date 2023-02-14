Samsung дала гарантию, что новый смартфон Galaxy A54 будет легко чинить

13:56, 14 февраля 2023
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Samsung дала гарантию, что новый смартфон Galaxy A54 будет легко чинитьПо крайней мере легче, чем флагманы
Официальный сайт Samsung во Франции опубликовал расчёт оценки ремонтопригодности для ещё не вышедшего смартфона среднего класса Galaxy A54.
Фото: Samsung
Расчёт выполнен в соответствии с конкретными французскими стандартами. Galaxy A54 получает оценку 8,4 из 10. Это выше, чем у Galaxy S23 и S23 Ultra. Оба они набрали только 8,2 балла из 10, как и прошлогодний предшественник A54, Galaxy A53.
GSMArena
В отчёте перечислено много положительных моментов, а основные недостатки связаны с инструментами, необходимыми для ремонта, а также с тем, как различные детали установлены внутри телефона. Кроме того, смартфон не слишком просто открыть.