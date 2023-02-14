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13:56, 14 февраля 2023
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Samsung дала гарантию, что новый смартфон Galaxy A54 будет легко чинить

По крайней мере легче, чем флагманы

Официальный сайт Samsung во Франции опубликовал расчёт оценки ремонтопригодности для ещё не вышедшего смартфона среднего класса Galaxy A54.

Samsung дала гарантию, что новый смартфон Galaxy A54 будет легко чинить

Фото: Samsung

Расчёт выполнен в соответствии с конкретными французскими стандартами. Galaxy A54 получает оценку 8,4 из 10. Это выше, чем у Galaxy S23 и S23 Ultra. Оба они набрали только 8,2 балла из 10, как и прошлогодний предшественник A54, Galaxy A53.

Samsung дала гарантию, что новый смартфон Galaxy A54 будет легко чинить

GSMArena

В отчёте перечислено много положительных моментов, а основные недостатки связаны с инструментами, необходимыми для ремонта, а также с тем, как различные детали установлены внутри телефона. Кроме того, смартфон не слишком просто открыть.

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