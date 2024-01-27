Samsung дала понять, что Galaxy AI не выйдет устройствах «моложе» 2023 года

По мнению обозревателей портала, Samsung сама ещё не до конца понимает, как технология будет работать и как отразится на работе облачной инфраструктуры компании. Потому что неизвестно, какое количество пользователей серии Galaxy S24 будут активно использовать ИИ-функции. Об свидетельствуют и слова руководителя отдела обслуживания клиентов Samsung Патрика Чомета.

Поэтому Samsung будет стремиться обеспечить качество работы Galaxy AI на моделях Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Однако владельцы моделей S23 могут рассчитывать на расширение ИИ-функций и на их гаджеты. Это касается и планшетов Samsung 2023 года. В целом, кроме модельного ряда 2024 года Galaxy AI со временем получат и следующие устройства 2023 года: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5.

Но при этом нет ни одной модели 2022 года, при том что в некоторых устройствах установлены чипы Exynos 2200 — такие же, как, к примеру, в Galaxy S23 FE. То есть дело не в аппаратном обеспечении.

Инсайдеры пишут, что Samsung, скорее всего, отталкивается от стоимости внедрения и поддержки ИИ-функций: некоторые функции Galaxy AI работают полностью на устройстве, например, перевод речи собеседника в реальном времени без подключения к интернету, но большинство требуют работы в облаке, а поддержка таких сервисов стоит довольно дорого.

Этим, в частности, объясняется, почему Samsung намерена взимать оплату за использование ИИ на своих смартфонах, по крайней мере за некоторые функции.

«Мы хотим, чтобы со временем наш опыт работы с ИИ мог поддерживаться [мобильной] производительностью, что приводит к возможностям процессора и графического процессора. Так что пока мы учимся; мы идём шаг за шагом. Мы знаем, что Galaxy AI хорошо работает на серии Galaxy S24, и мы знаем, что он будет хорошо работать на [серии Galaxy S23]. Но мы не знаем, какова будет интенсивность использования ИИ для среднего клиента, и [поэтому, как эта] интенсивность повлияет на ресурсы устройства и облачные ресурсы. Во-первых, мы хотим обеспечить качество и производительность того, что мы развёртываем. Затем мы узнаем, как люди используют [эти функции] и настроим производительность. Во-вторых, мы развернём [Galaxy AI] на втором наборе устройств — в частности, S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 и Tab S9 — чтобы увидеть, как это работает», — заявил Чомет в одном из интервью.