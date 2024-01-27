Samsung дала понять, что Galaxy AI не выйдет устройствах «моложе» 2023 года

Samsung дала понять, что Galaxy AI не выйдет устройствах «моложе» 2023 годаВ компании ещё не знают, как технология будет работать
По мнению обозревателей портала, Samsung сама ещё не до конца понимает, как технология будет работать и как отразится на работе облачной инфраструктуры компании. Потому что неизвестно, какое количество пользователей серии Galaxy S24 будут активно использовать ИИ-функции. Об свидетельствуют и слова руководителя отдела обслуживания клиентов Samsung Патрика Чомета.
Поэтому Samsung будет стремиться обеспечить качество работы Galaxy AI на моделях Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Однако владельцы моделей S23 могут рассчитывать на расширение ИИ-функций и на их гаджеты. Это касается и планшетов Samsung 2023 года. В целом, кроме модельного ряда 2024 года Galaxy AI со временем получат и следующие устройства 2023 года: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5.
Но при этом нет ни одной модели 2022 года, при том что в некоторых устройствах установлены чипы Exynos 2200 — такие же, как, к примеру, в Galaxy S23 FE. То есть дело не в аппаратном обеспечении.
Инсайдеры пишут, что Samsung, скорее всего, отталкивается от стоимости внедрения и поддержки ИИ-функций: некоторые функции Galaxy AI работают полностью на устройстве, например, перевод речи собеседника в реальном времени без подключения к интернету, но большинство требуют работы в облаке, а поддержка таких сервисов стоит довольно дорого.
Этим, в частности, объясняется, почему Samsung намерена взимать оплату за использование ИИ на своих смартфонах, по крайней мере за некоторые функции.
«Мы хотим, чтобы со временем наш опыт работы с ИИ мог поддерживаться [мобильной] производительностью, что приводит к возможностям процессора и графического процессора. Так что пока мы учимся; мы идём шаг за шагом. Мы знаем, что Galaxy AI хорошо работает на серии Galaxy S24, и мы знаем, что он будет хорошо работать на [серии Galaxy S23]. Но мы не знаем, какова будет интенсивность использования ИИ для среднего клиента, и [поэтому, как эта] интенсивность повлияет на ресурсы устройства и облачные ресурсы. Во-первых, мы хотим обеспечить качество и производительность того, что мы развёртываем. Затем мы узнаем, как люди используют [эти функции] и настроим производительность. Во-вторых, мы развернём [Galaxy AI] на втором наборе устройств — в частности, S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 и Tab S9 — чтобы увидеть, как это работает», — заявил Чомет в одном из интервью.