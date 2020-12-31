Samsung действительно уберёт зарядное устройство из комплекта нового флагманского смартфона

Первые слухи о том, что смартфоны грядущей линейки Galaxy S21 будут поставляться без адаптера питания в комплекте, появились ещё осенью. Теперь известный и надёжный инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) заявил, что может подтвердить: в коробке с Galaxy S21 не будет зарядного устройства и наушников. По крайней мере в Великобритании. Всё, что получат покупатели в комплекте — кабель USB-C для зарядки.

Ранее в сети уже публиковали другое подтверждение информации. В базе данных сертификационного центра Бразилии появились смартфоны серии S21 без зарядки и наушников.