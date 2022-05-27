Samsung до сих пор выпускала кнопочные телефоны, но теперь эпоха ушла

Согласно отраслевым отчётам, Samsung планирует уйти с рынка мобильных телефонов в Индии. Источники писали, что компания намерена прекратить продажу устройств стоимостью менее 15 000 индийских рупий, включая смартфоны. Впрочем, насчёт смартфонов утверждение сомнительное, так как на индийском рынке Samsung имеет большой успех в бюджетном сегменте.

Обозреватели же утверждают, что в реальности Samsung хочет уйти с рынка кнопочных телефонов в Индии, но продолжит продавать смартфоны стоимостью около 15 000 рупий. Компания может прекратить производство кнопочных моделей в конце 2022 или начале 2023 года.