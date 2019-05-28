Samsung добавила новые смартфоны в ежемесячную подписку

Теперь по подписке можно взять смартфоны обновлённой линейки Galaxy A – А50 и A70. Кроме того, как только в России начнутся продажи Galaxy A80, он тоже появится в предложении программы.

Samsung также сообщает, что увеличила количество городов, в которых доступна подписка Samsung Foward — до 71. Стало в 6 раз больше магазинов, где можно оформить услугу, в том числе в сетях «Технопарк» и «Билайн».

Ежемесячные платежи по программе начинаются от 1580 рублей за Galaxy A50 с 64 ГБ. Максимальная сумма платежа составляет 6 690 рублей за старшую модель линейки Galaxy S10+ с 1 TB памяти и керамическим корпусом.

В рамках программы можно постоянно менять модели на более новые.