Samsung добавила «пропущенные» ИИ-функции в смартфоны Galaxy S25

Опубликовано 13 июня 2026, 06:131 мин.
Samsung добавила «пропущенные» ИИ-функции в смартфоны Galaxy S25Через июньское обновление
Не так давно для линейки Samsung Galaxy S25 вышла One UI 8.5, но в ней не хватало нескольких «ИИ-возможностей», что получила серия Galaxy S26. Этот недочет теперь исправили.
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Что получили смартфоны?
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Приоритет уведомлений. ИИ определяет самые важные сообщения и показывает их первыми.
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Сжатый пересказ уведомлений. Длинную цепь уведомлений ИИ превращает в короткие и понятные резюме.
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Сводки для файлов. Фича может создавать краткое содержание для PDF, текстовых документов и записей из диктофона.
Обновление имеет номер прошивки S93xNKSUACZF1 и весит около 900 мегабайт. Пока оно доступно только в Южной Корее, но в ближайшее время появится и в других странах.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный