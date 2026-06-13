Телефоны
Опубликовано 13 июня 2026, 06:13
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Samsung добавила «пропущенные» ИИ-функции в смартфоны Galaxy S25

Через июньское обновление
Не так давно для линейки Samsung Galaxy S25 вышла One UI 8.5, но в ней не хватало нескольких «ИИ-возможностей», что получила серия Galaxy S26. Этот недочет теперь исправили.
Samsung добавила «пропущенные» ИИ-функции в смартфоны Galaxy S25

© Samsung

Что получили смартфоны?

  • Приоритет уведомлений. ИИ определяет самые важные сообщения и показывает их первыми.

  • Сжатый пересказ уведомлений. Длинную цепь уведомлений ИИ превращает в короткие и понятные резюме.

  • Сводки для файлов. Фича может создавать краткое содержание для PDF, текстовых документов и записей из диктофона.

Обновление имеет номер прошивки S93xNKSUACZF1 и весит около 900 мегабайт. Пока оно доступно только в Южной Корее, но в ближайшее время появится и в других странах.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Samsung Galaxy S25
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#Samsung Galaxy S26
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