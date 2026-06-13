Samsung добавила «пропущенные» ИИ-функции в смартфоны Galaxy S25

Что получили смартфоны?

Приоритет уведомлений. ИИ определяет самые важные сообщения и показывает их первыми.

Сжатый пересказ уведомлений. Длинную цепь уведомлений ИИ превращает в короткие и понятные резюме.

Сводки для файлов. Фича может создавать краткое содержание для PDF, текстовых документов и записей из диктофона.

Обновление имеет номер прошивки S93xNKSUACZF1 и весит около 900 мегабайт. Пока оно доступно только в Южной Корее, но в ближайшее время появится и в других странах.