Samsung добавила в смартфоны «защитную» перезагрузку после 72 ч бездействия

Если телефон остаётся заблокированным и никто не пытается его разблокировать в течение 72 часов, система автоматически выполняет перезагрузку. По умолчанию она отключена, поэтому пользователь должен включить её вручную.

После автоматической перезагрузки устройство переходит в более защищённый режим. Некоторые уведомления и информация о входящих звонках могут скрываться, пока владелец снова не разблокирует телефон. Также часть функций приложений внутри может быть ограничена. Например, если SIM-карта защищена PIN-кодом, её нужно будет разблокировать.

Она уже доступна на: Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy Z Fold 7 и Samsung Galaxy S26.