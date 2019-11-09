Samsung добавит 5G в смартфон среднего класса

Работать в сетях пятого поколения будет как минимум китайская версия устройства. В этом ничего удивительного нет, ведь Китай — страна с уже развёрнутой сетью 5G.

Журналисты предполагают, что смартфон Samsung будет работать на недавно представленном чипсете Exynos 980. Он получил встроенный 5G-модем и произведён по 8-нм техпроцессу FinFET. Также платформа поддерживает стандарт Wi-Fi 6.

Кроме того, о Galaxy A71 известно, что смартфон выйдет в нескольких модификациях, одна из которых получит 128 ГБ встроенной памяти. Цветовых вариантов у аппарата будет четыре: чёрный, серебристый, розовый и синий.