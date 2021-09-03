Samsung добавит флагманскую функцию в камеры бюджетных смартфонов

Ещё до того, как вышла серия Galaxy A 2021 года, ходили слухи, что Samsung может добавить оптическую стабилизацию изображения (OIS) в некоторые модели. Ранее эта функция была доступна только для флагманских устройств компании.

В итоге некоторые премиальные модели 2021 года действительно получили OIS. Это были Galaxy A52 и Galaxy A72. Теперь же данной функцией оснастят вообще всю линейку Galaxy A 2022 года. Компания сделает это, чтобы её смартфоны стали ещё более конкурентоспособными. Особенно важно для Samsung — отвоевать долю у китайских конкурентов, которые предлагают доступные смартфоны на развивающихся рынках.