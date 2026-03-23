Samsung добавит поддержку Apple AirDrop в Galaxy S26

Обновление начнет распространяться уже на этой неделе. Сначала его получат пользователи Galaxy S26 в Южной Корее. В других странах функция появится немного позже.

Samsung также сообщила, что в будущем поддержка AirDrop через Quick Share появится и на более старых моделях Galaxy, но точные сроки пока не названы.

Другие Android-производители тоже движутся в сторону поддержки AirDrop. Среди них Oppo (в серии Find X9) и Nothing.