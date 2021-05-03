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Сегодня в 18:41
Samsung добавит подэкранную камеру и графику AMD в следующий флагманский смартфон
В Galaxy S22 Ultra
В 2022 году Samsung, как обычно, должна представить новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S22. В ней будет модель Ultra, и мы кое-что уже знаем об этом устройстве.
Если верить инсайдеру Ice Universe, компания Samsung добавит в новый флагман графику Radeon и подэкранную камеру. Это, скорее всего, случится с моделью Galaxy S22 Ultra.
Также инсайдер заявил, что в смартфоне будет «непрерывный оптический зум». Скорее всего, речь о технологии, которая даёт преимущества «базового», двукратного или трёхкратного зума, прежде чем сработает специальный телеобъектив.
Помимо этого, слухи пророчат Galaxy S22 Ultra 200-Мп датчик изображения Samsung. Пока сложно сказать, что из этого правда. До анонса нового флагмана ещё много времени, так что будем следить за новостями.