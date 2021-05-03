Samsung добавит подэкранную камеру и графику AMD в следующий флагманский смартфон

Если верить инсайдеру Ice Universe, компания Samsung добавит в новый флагман графику Radeon и подэкранную камеру. Это, скорее всего, случится с моделью Galaxy S22 Ultra.

Также инсайдер заявил, что в смартфоне будет «непрерывный оптический зум». Скорее всего, речь о технологии, которая даёт преимущества «базового», двукратного или трёхкратного зума, прежде чем сработает специальный телеобъектив.

Помимо этого, слухи пророчат Galaxy S22 Ultra 200-Мп датчик изображения Samsung. Пока сложно сказать, что из этого правда. До анонса нового флагмана ещё много времени, так что будем следить за новостями.