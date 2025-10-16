Samsung добавит «умный» режим экономии батареи в One UI 8.5

Согласно утечкам из прошивки, функция использует систему, что отслеживает привычки пользователя и автоматически ограничивает сетевую активность, когда телефон простаивает — например, ночью или в моменты отдыха. Это помогает сократить расход энергии на фоновую синхронизацию, уведомления и сетевые опросы.

В коде обновления есть строки вроде: «Сохраняйте батарею, ограничивая сетевую производительность, когда телефон, вероятно, не используется, например, во время сна». Пользователи смогут настроить, какие приложения и службы будут использовать т.н. Personal Data Intelligence. Функция активируется вручную.

Обновление, если и выйдет, то станет доступно сначала на новых моделях Galaxy S26 в начале следующего года, а затем на существующих флагманах, включая серию Galaxy S25.