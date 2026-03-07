Samsung добавит возможность ИИ-программирования на смартфоны Galaxy

«Вайб-кодинг» предполагает создание программного кода с помощью ИИ. Пользователь вводит текстовый запрос, после чего система автоматически генерирует код.

Глава мобильного подразделения Вон Чун Цой сообщил, что компания изучает возможность добавления этой функции в устройства Galaxy. По его словам, инструмент может использоваться не только для создания приложений, но и для изменения интерфейса и настройки системы в целом.

Сроки внедрения функции пока не раскрываются.