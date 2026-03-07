Опубликовано 07 марта 2026, 21:531 мин.
Samsung добавит возможность ИИ-программирования на смартфоны Galaxy«Вайб-кодинг» позволит создавать приложения
Компания Samsung рассматривает возможность внедрения технологии ИИ-программирования «вайб-кодинг» в смартфоны серии Samsung Galaxy S24 и будущие устройства линейки Samsung Galaxy S26.
© Ferra.ru
«Вайб-кодинг» предполагает создание программного кода с помощью ИИ. Пользователь вводит текстовый запрос, после чего система автоматически генерирует код.
Глава мобильного подразделения Вон Чун Цой сообщил, что компания изучает возможность добавления этой функции в устройства Galaxy. По его словам, инструмент может использоваться не только для создания приложений, но и для изменения интерфейса и настройки системы в целом.
Сроки внедрения функции пока не раскрываются.
Источник:Android Authority
Автор:Ингела Воробьева